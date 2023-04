Mais de 18 mil crianças recebem adicional do Bolsa Família na região

Segundo o governo, 8,9 milhões de crianças de 0 a 6 anos em todo o País têm direito ao adicional - Foto: José Cruz - Agência Brasil

O pagamento da parcela de março do novo Bolsa Família injetou R$ 26,6 milhões na RPT (Região do Polo Têxtil). Dentro desse valor, R$ 2,8 milhões referem-se ao adicional de R$ 150 por criança de 0 a 6 anos pertencentes a famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. A medida era uma das promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na RPT, 18.740 crianças nesta faixa etária que residem nas cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia foram beneficiadas. Levantamento feito pelo LIBERAL com base nos dados mais recentes do Ministério da Cidadania mostra, no entanto, que os municípios têm, juntos, 27.445 crianças que estariam aptas.

São crianças que pertencem a famílias em situação de pobreza – com renda mensal, por pessoa, entre R$ 105,01 e R$ 210 – ou extrema pobreza – com renda mensal, por pessoa, de R$ 105 – registradas no CadÚnico (Cadastro Único), principal condição para ter direito aos R$ 150, porém, não o único.

Entre as exigências, o programa prevê frequência escolar para crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos e 11 meses; acompanhamento pré-natal para gestantes; acompanhamento nutricional das crianças até 7 anos e a manutenção do caderno de vacinação atualizado.

Segundo o governo, 8,9 milhões de crianças de 0 a 6 anos em todo o País têm direito ao adicional. São Paulo, é o estado com maior número de crianças beneficiadas nessa faixa etária: 1,18 milhão.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Em Sumaré, maior cidade da RPT, 6.401 crianças receberam os R$ 150 adicionais. Na vizinha Hortolândia foram 5.812. Em Americana, 3.251, Santa Bárbara, 2.434 e em Nova Odessa, 842.

Ao todo, o governo transferiu, em março, R$ 26,6 milhões para 39.176 famílias da região. O valor médio do benefício foi de R$ 670.

Para ter direito ao benefício, mesmo tendo a faixa de renda adequada, é preciso estar na base do Cadastro Único. As famílias, para constarem, precisam se cadastrar junto a um Cras (Centro de Referência de Assistência Social) ou prefeituras em suas cidades.