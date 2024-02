Mães reclamam de suspensão de transporte escolar em Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste suspendeu o transporte escolar para alunos que moram no bairro Bosque das Árvores. A medida revoltou os pais das crianças, já que a administração municipal, segundo eles, havia se comprometido a oferecer o serviço quando transferiu os estudantes, no final de 2022, da Emei (Escola Municipal de Ensino Infantil) Charles Keese Dodson para escolas em bairros vizinhos.

Isabel leva e busca três crianças, além das duas filhas – Foto: Leonardo Matos / Liberal

“A prefeitura transferiu os alunos com a promessa de transporte escolar porque transformou a escola do bairro em creche. No ano passado, foi cumprido o combinado. Mas neste ano, a prefeitura informou que suspenderia o serviço porque está sem verba”, afirmou a autônoma Cleide dos Santos Nunes, de 39 anos, mãe de um dos alunos, que hoje estuda no Ciesp Leonel de Moura Brizola, no bairro Santa Rita de Cássia.

Cleide diz que ela e outras mães estão levando os filhos a pé, mas diz que a situação é complicada. “Meu filho, por exemplo, tem asma. Tem dia que temos que parar no meio do caminho porque ele sente fadiga”, comentou. O trajeto dura cerca de meia hora.

A autônoma diz que fala em nome de outras mães. “Isso não é um problema que está atingindo só o meu filho. Fomos ver o valor de van escolar particular, mas custa em torno de R$ 280 e R$ 320. Não temos condições de pagar”.

A faxineira Isabel Cristina do Nascimento Ferreira, de 46 anos, está levando e buscando três crianças, além das duas filhas delas. “Duas mães estão com problemas de saúde e uma trabalha. Agora, você imagina com o calor que está fazendo, essas crianças indo e voltando a pé. Tá difícil”, desabafou.

Ambas as mães foram na última semana à câmara e fizeram uso da tribuna para relatar o problema. “Estamos lutando para tentar conseguir o transporte de novo”.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou “que segue resolução municipal e que cada caso é avaliado individualmente e, quando necessário, o transporte é oferecido ao aluno”.