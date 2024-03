Mãe criou Grupo Jovens SuperAção para garantir que a filha fizesse laços de amizade

Maria Aparecida Cabral, a Cida, é mãe de Andressa, uma jovem de 25 anos com síndrome de Down

Estudar, trabalhar e socializar são coisas bem comuns para a maioria das pessoas, contudo, podem ser verdadeiros desafios para outras. Quando a dona de casa Maria Aparecida Cabral, a “Cida”, de 60 anos, idealizou o Grupo SuperAção, formado por pais e amigos de jovens com necessidades especiais e síndrome de Down, oferecer esse tipo de oportunidade para a filha Andressa, uma jovem down de 25 anos, era o principal objetivo.

Segundo ela, a ideia surgiu quando a filha ainda era pequena, contudo, se fortaleceu há cerca de 15 anos. “Eu pensava: meu Deus, o que vou fazer com essa menina quando ela estiver na adolescência e não conseguir fazer amigos?”, se questionava.

Sempre unidas, Cida e a filha Andressa mantêm uma relação de muito amor, companheirismo e amizade – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Por mais duro que pareça, a preocupação ia muito além de ser apenas uma insegurança de mãe zelosa, considerando que, na primeira infância, Andressa não era nem convidada para festinhas de aniversário. “Algumas pessoas faziam questão de se afastar quando ela chegava. O preconceito é algo muito dolorido”, reflete a mãe.

Mudança de perspectiva

Com o tempo, a situação foi se invertendo e, graças ao esforço de Cida e do marido, Cláudio, de incluir Andressa na sociedade, hoje ela é uma garota feliz, que trabalha, faz cursos, tem uma vida social ativa e sonha em se casar e ter filhos. “Tenho uma boa mãe e um dia quero ser mãe também”, afirma a jovem.

Sorridente, Andressa conta que participa de um grupo de jovens no Dom Bosco, comunidade que frequenta, adora dançar, nadar, ir ao cinema com os amigos e se divertir, além de ser uma das integrantes mais presentes nos eventos do Grupo SuperAção. “É muito divertido”, explica.

Assim como ela, outros jovens do grupo tiveram a oportunidade de serem inseridos na sociedade. “Eles podem e devem ter uma vida própria. Infelizmente, muitas vezes, nosso trabalho é convencer os pais disto”, argumenta Cida, que considera o capacitismo uma grande barreira. “Não tem essa de coitadinho, não. Ah, eles não conseguem fazer tal coisa, mas tem tanta coisa que a gente também não consegue fazer, afinal, todos nós temos nossas limitações, mas e o tanto de coisa que eles são capazes de realizar?”, questiona.

De volta ao passado

Apesar de toda força demonstrada por Cida, ao longo desses 25 anos foram muitos momentos difíceis. Para se ter uma ideia, Andressa passou por 19 cirurgias e teve algumas internações em UTI.

Para cuidar da filha, abandonou a carreira de encarregada de confecção e passou boa parte dos 10 primeiros anos da menina vivendo de um hospital a outro.

“Passei pelo período de luto. Acontece com todas as mães. É preciso aprender a lidar com aquele filho que se concebeu na cabeça, pra só depois aceitar aquele que Deus deu. Hoje falo que a Andressa foi o maior presente da minha vida.”

De acordo com Cida, sua maior preocupação sempre foi morrer e deixar a filha despreparada para enfrentar o mundo. “Eu não esqueço da morte, porque ela é a minha maior motivação para deixar minha filha o mais independente possível.”

Jovens do Grupo SuperAção farão ação no Dia Mundial da Síndrome de Down – Foto: Arquivo Pessoal

Sonhando com a sede

Assim, em busca de promover ainda mais a inclusão de jovens como Andressa, Cida sonha em ter um espaço para que eles possam se encontrar, compartilhar experiências e planejar o futuro.

Para ela, normalizar a vida para esses jovens é o que fará as pessoas entenderem que todos têm os mesmos direitos.

“A Andressa sonha com as mesmas coisas que uma garota de 25 anos, não tem diferença, o que precisa ter é respeito, então, se você ver uma pessoa com síndrome de Down, não tenha medo de chegar nessa pessoa. Ela não vai te agredir. O máximo que ela fará é te dar amor.”

Dia Mundial da Síndrome de Down

Com o objetivo de promover esta conscientização, a ONU (Organização das Nações Unidas) reconheceu em 2012 o dia 21 de março como o Dia Mundial da Síndrome de Down. Para movimentar a data, os Jovens SuperAção farão neste dia a distribuição de panfletos explicativos. A panfletagem acontecerá das 15h às 17h, no centro de Americana, e a partir das 18h30, no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste.

Quem quiser conhecer a turma especial, autodenominada “Turma da Trissomia do 21”, siga o Instagram @jovenssuperacao. Além disso, quem tiver um espaço de eventos e quiser colaborar emprestando a sede para uma festa para comemorar a data, entre em contato com Cida pelas redes sociais. Com certeza alegria e animação não faltarão.