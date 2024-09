Lotofácil da Independência tem 86 apostas vencedoras do prêmio máximo - O Liberal

A Caixa Econômica Federal divulgou na noite desta segunda-feira (9) os números e o rateio do sorteio da Lotofácil da Independência, válido pelo concurso 3190. Ao todo, 86 apostas acertaram as 15 dezenas e vão dividir o prêmio máximo de mais de R$ 202 milhões, com cada uma levando a quantia de R$ 2.354.726,30.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os números sorteados foram: 03-04-05-06-10-12-13-15-16-18-19-21-22-23-25.

Além do prêmio máximo, 12.294 apostas tiveram 14 acertos, sendo que cada uma dá direito ao prêmio de R$ 1.353,14. Com 13 acertos, 360.015 bilhetes vão levar R$ 30 cada e, com 12 pontos, 4.072.697 apostas levaram R$ 12. Por fim, fechando o rateio, 21.478.821 acertadores de 11 dezenas receberão R$ 6 cada.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

ESTADOS

Das apostas vencedoras do prêmio máximo, 17 são do Estado de São Paulo, que foi o que teve mais acertadores. Em segundo lugar aparece Minas Gerais, com 12. O Paraná, com 8 ganhadores, foi o terceiro colocado.