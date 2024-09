Líder religioso acusado de abuso sexual é condenado a mais de 18 anos em Hortolândia - O Liberal

Eduardo Santana foi detido no Jardim Terras de Santo Antônio - Foto: Reprodução

A 1ª Vara Criminal de Hortolândia condenou o líder religioso Eduardo Santana, conhecido como Pai Du, a 18 anos, sete meses e 21 dias de prisão.

Ele responde por vários crimes como violação sexual mediante fraude, importunação sexual, assédio sexual e ato libidinoso mediante emprego de meio que dificultou a livre manifestação de vontade da vítima e concurso material contra 17 vítimas que ocupavam o templo onde atuava. O processo foi conduzido sob sigilo.

Na sentença do juiz André Forato Anhê, publicada no último dia 26, foi enfatizado que o réu não terá o direito de recorrer em liberdade devido às extensas e graves circunstâncias judiciais dos delitos, em nome do resguardo da ordem pública.

O magistrado considerou que o acusado, na condição de pai de santo, violou deveres inerentes ao seu ministério, previstos em documento oficial da religião, a Carta Magna da Umbanda, ao ofender a dignidade em razão da orientação sexual e cor, constranger, importunar e violentar sexualmente seus seguidores.

De acordo com a denúncia do MP-SP (Ministério Público de São Paulo), na qualidade de pai de santo ele realizava rituais e atendimentos para pessoas que frequentavam o templo e fazia trabalhos espirituais externos em áreas de matas e cachoeiras.

Relatos

Conforme relatos de testemunhas ouvidas durante inquérito policial, era exatamente nesses locais que ele praticava atos libidinosos sem o consentimento das vítimas, além de constrangê-las com comentários públicos homofóbicos ou racistas.

Durante o processo, a defesa chegou a pedir absolvição do acusado.

Entre as alegações estão que ele não tinha uma relação de superioridade hierárquica com as vítimas; que o rituais religiosos não podem ser rotulados de modo indiscriminado como atos libidinosos; que “assumir que o réu manipulou todos é duvidar da inteligência de todas as partes envolvidas e atribuir ao acusado um poder sobrenatural de manipulação.”

O réu foi preso pela Polícia Civil no dia 18 de março de 2023, instantes antes de iniciar seus trabalhos em um centro religioso no Jardim Terras de Santo Antônio, em Hortolândia, e continua detido na Penitenciária de Sorocaba.

Na época, uma das vítimas relatou ao LIBERAL que ficou com medo de denunciá-lo, mas após conversar com outras pessoas que frequentavam o mesmo templo e teriam passado por situações semelhantes, decidiu procurar a polícia. A reportagem não conseguiu localizar o advogado do pai de santo.