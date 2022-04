Lei que proíbe fogos de artifício é regulamentada

Seis meses após a lei que proíbe fogos de artifício em Nova Odessa ser sancionada, a prefeitura publicou um decreto regularizando a fiscalização. A normativa foi publicada no Diário Oficial, nesta segunda, e já está vigor.

Agora, com a regulamentação, a Guarda Civil Municipal é o órgão responsável pela fiscalização e autuação. O decreto também prevê que, se a infração for cometida por pessoas com menos de 18 anos, os responsáveis ou pais vão arcar com o valor da multa, estipulada em R$ 2 mil, que poderá ser dobrada em caso de reincidência em um período inferior a 30 dias.

Ainda de acordo com o decreto, caso não seja identificado o autor da infração, a multa será atribuída ao proprietário ou titular da locação do imóvel envolvido.

O projeto de lei, de autoria do então vereador Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), sancionado no ano passado, proíbe o “manuseio, queima e soltura” de quaisquer tipos de artefatos pirotécnicos (fogos de estampidos e de artifícios) com “efeitos sonoros”, tanto em recintos fechados quanto abertos, em áreas públicas ou mesmo locais privados da cidade.

Na época, Leitinho disse que a proposta tinha como intuito preservar a saúde dos cidadãos mais frágeis, em relação ao barulho das explosões dos fogos, como os idosos, crianças pequenas, pessoas com deficiências e também os animais domésticos.

Questionada, a prefeitura não respondeu, até o fechamento desta edição, se houve registros de autuações e notificações desde que a lei foi sancionada, já que não havia órgão responsável pela fiscalização.