Justiça rejeita ação da Câmara de Santa Bárbara sobre documentos não enviados pela prefeitura

Legislativo entrou com processo por não ter recebido estudos realizados sobre a tarifa do transporte coletivo

A 1ª Vara Cível de Santa Bárbara d’Oeste julgou improcedente, neste mês, uma ação em que a Câmara Municipal reclamava do fato de a prefeitura não ter apresentado na íntegra estudos sobre valores da tarifa de transporte coletivo.

Os documentos tinham sido solicitados por meio de requerimento, aprovado em sessão em junho deste ano. O processo movido pelo Legislativo tem como alvo o prefeito Rafael Piovezan (MDB) e o secretário de Governo Joel Cardoso.

Paulo Monaro durante sessão da câmara, em julho deste ano – Foto: Claudeci Junior/Liberal

O requerimento, de autoria do presidente da Casa, Paulo Monaro (MDB), solicitava levantamentos que fundamentaram a criação de um projeto de lei, protocolado pelo Executivo em maio, que tinha como objetivo conseguir autorização para a prefeitura subsidiar R$ 0,75 de cada passagem do transporte coletivo.

Ainda em maio, o Executivo retirou o projeto. Mesmo assim, Monaro solicitou as informações. Em resposta ao requerimento, a prefeitura justificou que a propositura tinha sido retirada, já que não foi pautada de imediato pelo presidente da câmara, o que inviabilizou o projeto.

Além disso, a administração alegou que, em uma audiência pública feita em 25 de maio para discutir o projeto, foi apresentado um estudo aos vereadores sobre a viabilidade do subsídio.

Descontente com a resposta, a câmara entrou com um mandado de segurança argumentando que a postura do Executivo inviabilizou o trabalho de fiscalização do Legislativo e que a LOM (Lei Orgânica do Município) prevê a solicitação de informações ao prefeito.

No último dia 18, o juiz Thiago Garcia Navarro Senne Chicarino, da 1ª Vara Cível de Santa Bárbara, rejeitou a ação. Segundo ele, o prefeito e o secretário têm de responder às solicitações que constam nos requerimentos, mas não são obrigados a mandar “documentos comprobatórios”.

Também, o juiz apontou que a separação de poderes seria prejudicada se os representantes do Executivo tivessem de enviar os estudos. “Inexiste, pois, ato ilegal, ou abusivo, que se possa imputar às autoridades coatoras, que agiram corretamente”, pontuou.

Ao LIBERAL, a Procuradoria da Câmara de Santa Bárbara disse que o “jurídico está ciente da decisão e aguardará as deliberações da presidência e Mesa Diretora sobre o caso, sempre orientando-os conforme as possibilidades jurídicas envolvidas e jurisprudência sobre o tema”.

Apesar de o projeto não ter prosperado na câmara, Piovezan garantiu o subsídio por meio de decreto.