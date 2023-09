Justiça de Santa Bárbara aceita não processar homem que matou outro com disparo acidental

Acusado deve reparação de dano moral no valor de R$ 10 mil aos herdeiros do falecido e prestação de serviços comunitários

A Justiça de Santa Bárbara d’Oeste aceitou não processar criminalmente o motorista Washington Ruberley Patusse, 46, que matou um colega enquanto manuseada uma arma, dentro de um bar, no Jardim Planalto do Sol, em março de 2019.

Justiça barbarense aceitou acordo; réu terá que pagar R$ 10 mil aos herdeiros do falecido – Foto: Arquivo / Liberal

No entanto, o réu deve fazer a reparação de dano moral no valor de R$ 10 mil, dividido em oito parcelas aos herdeiros do falecido, e prestação de serviços comunitários pelo prazo de oito meses, segundo acordo homologado pelo juiz Lucas Borges Dias, no último dia 24.

O advogado Jeferson Sbrana, nomeado pela defensoria pública para representação do acusado, relata que os requisitos que viabilizaram o acordo foram todos muito bem observados, tanto pelo promotor Rodrigo Aparecido Tiago como pelo magistrado.

De acordo o termo do acordo do MP, o réu era amigo da vítima Valdeci Francisco Do Amaral, que na época tinha 51 anos.

Ambos estavam em um bar, quando Washington retirou uma arma que estava enrolada em um pano para exibir ao colega e houve o disparo acidental, que atingiu a vítima no abdômen.

Valdeci foi socorrido pelo resgate dos bombeiros ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos, mas não resistiu.

Revólver antigo

Durante o processo, Washington confessou que tinha saído de casa com o revólver antigo que pertencia ao pai dele e pretendia se desfazer da arma, porque tem um filho adolescente.

Ele disse ainda que não sabia que a arma estava engatilhada, e que acionou socorro e depois se apresentou à delegacia.

O promotor considerou que o acusado manuseou a arma sem ter habilidade e a portava sem autorização, no entanto, levou em conta que é réu primário e não tinha feito nenhum tipo de acordo judicial nos últimos cinco anos.