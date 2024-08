Justiça de Americana julga improcedente ação contra Diego em caso de ‘carona’

A 4ª Vara Cível de Americana julgou improcedente, na última quarta-feira (21), uma ação em que o ex-prefeito Diego de Nadai era acusado de “pegar carona” para contratar uma construtora durante seu governo, em 2010.

A juíza Roberta Virginio dos Santos usou como justificativa a mudança na Lei de Improbidade Administrativa, que desde 2021 exige comprovação de dolo para eventuais condenações.

O ex-prefeito Diego de Nadai – Foto: Arquivo/Liberal

O caso envolve seis contratos firmados entre o município e a Construtura Estrutural, que somam R$ 30,4 milhões. Autor da ação, o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) pedia o ressarcimento integral desse valor.

O órgão diz que a prefeitura burlou a licitação ao “pegar carona” em um procedimento licitatório de outra cidade. No caso, segundo o MP, o governo Diego usou a ata de registro de preços da Prefeitura de Jaguariúna para firmar contrato com a empresa desejada.

Os serviços incluíam manutenção, reparação e infraestrutura em áreas com ocupação urbana consolidada total ou parcialmente.

A ação foi movida pelo promotor Sergio Claro Buonamici em setembro de 2019, contra o ex-prefeito e a construtora, e aceita pela Justiça em julho de 2020.

Na decisão da última semana, a 4ª Vara Cível de Americana aponta que a manobra feita pela prefeitura viola a Constituição Federal e cita que as irregularidades foram reconhecidas pelo TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo). No entanto, ressalta que não há provas suficientes quanto ao dolo.

“A ausência de comprovação do dolo, neste cenário, implica a descaracterização da improbidade administrativa”, afirma a juíza.

Manifestações

No processo, ao contestar a ação, a construtora destacou que não existe acusação de sobrepreço ou não prestação dos serviços. Também defendeu que não houve qualquer ato de improbidade administrativa, tampouco lesão ao erário.

Diego, por sua vez, não apresentou defesa no processo. Em 2020, quando questionado sobre o caso pelo LIBERAL, disse ter feito a “coisa certa” e afirmou que era “questão de tempo” para ele provar isso.