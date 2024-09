Investindo no futuro: Suzano foca em desenvolver colaboradores

A Suzano, referência global na produção de bioprodutos a partir do cultivo de eucalipto, oferece uma série de programas para quem deseja iniciar ou alavancar a carreira na empresa. Um dos exemplos de sucesso é Lais Scarabeli Pasqualini, engenheira de produção pleno na Unidade Limeira, que entrou na empresa em março de 2014 pelo programa “Raízes do Futuro”.

O programa é voltado para jovens com mais de 18 anos que estão matriculados em cursos de graduação e desejam vivenciar na prática o ambiente corporativo.

Jornada de Agnaldo na Suzano teve início em 1989

“Sempre ouvia falar muito bem da empresa, desde a época da Ripasa [empresa criada em 1959 e adquirida pela Suzano], e já havia feito visita com a escola quando estava no ensino fundamental. Era encantador lembrar do processo todo que acontecia aqui dentro da empresa e, como estudante de engenharia, queria poder fazer parte desse processo”, recorda Lais.

Ela começou como estagiária na área de logística inbound e, após um ano, foi efetivada na logística florestal, onde teve a oportunidade de explorar de perto todo o ciclo do eucalipto, desde o plantio até a chegada da madeira à unidade industrial.

“Desde então, venho aproveitando as oportunidades de desenvolvimento dentro da empresa, já passei pelas áreas de produção de celulose e recuperação e utilidades, engenharia de processo e qualidade, e atualmente sou engenheira de produção em uma nova planta de inovação”, compartilha.

Engenheira de produção, Laís ingressou na Suzano em 2014

A Suzano também oferece outros programas voltados para diferentes perfis profissionais, como o “Plante o Futuro”, direcionado para estudantes de ensino técnico noturno ou à distância, e os programas de trainee, voltados para quem tem até dois anos de graduação completa.

Para profissionais com experiência, existem os programas “Jovens Executivos”, focado em gestão e liderança, e “Supervisão Florestal”, destinado àqueles com formação superior e experiência em gestão de pessoas e trabalho em campo.

Segundo Pedro Sales, analista de Gente e Gestão da Unidade Limeira, os programas da Suzano são desenhados para proporcionar um desenvolvimento genuíno dos participantes. “O objetivo é sempre a efetivação. Se não for na mesma área em que a pessoa se desenvolveu, buscamos identificar seu perfil para outra posição”, comenta.

Na Suzano, o protagonismo é valorizado, e aqueles que se destacam têm grandes chances de serem efetivados e construírem uma carreira na empresa. Além de um plano de carreira estruturado, que inclui, treinamentos, mentorias e diversos projetos, a Suzano oferece aos participantes dos programas um pacote de benefícios que inclui salário competitivo, assistência médica, seguro de vida,

vale-transporte ou fretado nas unidades industriais.

guarda mirim. A história de Agnaldo Siqueira na Suzano é um exemplo do que direcionador de cultura da empresa (“Gente que inspira e transforma”) representa no cotidiano da companhia.

Pedro, analisa de Gente e Gestão

Desde o início de sua trajetória, em 1989, como guarda mirim na Unidade Limeira, Agnaldo trilhou um caminho de desenvolvimento e superação, impulsionado pelos diversos programas e iniciativas que a Suzano oferece aos colaboradores.

Ele deu o segundo passo em sua carreira em 1990, ao ingressar no curso de aprendizagem industrial de eletricista no Senai, seguido de um estágio na empresa.

Após um breve período fora da Suzano, ele retornou em 1995 para assumir uma função relacionada a sua formação. Desde então, Agnaldo passou por diversas transições de função e área, destacando-se como um profissional versátil e comprometido.

Uma das experiências mais marcantes em sua carreira foi a mudança para uma função de gestão. “Naquele momento, as decisões não impactavam somente minha vida, mas a de todo um time. A empresa sempre foi muito responsável com o bem-estar e o desenvolvimento das pessoas”, relata Agnaldo. Ele destaca que essa mudança foi uma quebra de barreira pessoal e profissional, um reflexo direto dos valores que a Suzano cultiva.

Agnaldo também participou de iniciativas significativas dentro da Suzano, como o Projeto Fabricar, para a implantação de uma oficina com tecnologia de ponta em usinagem de peças.

A fusão da Suzano com outras unidades industriais trouxe novos desafios, como o Projeto Integração, em que Agnaldo foi convidado a liderar a área industrial. Esse momento, segundo Agnaldo, foi fundamental para o fortalecimento das relações na empresa.