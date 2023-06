Inverno começa na quarta com temperatura acima da média na região

Presença do El Niño, fenômeno meteorológico que eleva os termômetros, deve aumentar a temperatura em até 2°C acima do normal entre junho e agosto

A semana que marca a passagem do outono para o inverno, que começa oficialmente nesta quarta-feira, deverá ter madrugadas e manhãs frias e temperaturas mais amenas no decorrer do dia, em especial, no final da tarde. Os termômetros devem marcar mínima entre 11ºC e 13ºC e máxima entre 25ºC e 28ºC em Americana e região.

O último fim de semana foi bem gelado na RPT (Região do Polo Têxtil). No sábado, Americana amanheceu com os termômetros marcando a temperatura mais baixa registrada neste ano. Segundo monitoramento do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), por volta de 6h, o município registrou 8,1°C.

Meteorologista do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), Bruno Kabke Bainy afirma que ao longo da semana as temperaturas devem ficar mais elevadas. De acordo com ele, as mínimas devem permanecer relativamente estáveis ou com pouca variação até quarta-feira, quando começa o inverno, e a partir de quinta-feira, voltam a subir.

“As chances de chuvas até o final do mês são muito pequenas. Mais para o final desta semana, principalmente a partir de sexta-feira, teremos uma frente fria na altura do Paraná, divisa com o Estado de São Paulo. Essa condição deve aumentar um pouco a nebulosidade na região”.

Quanto ao inverno, Bainy informa que deve ser marcado por temperaturas acima da média por conta da presença do El Niño, fenômeno meteorológico que eleva os termômetros. “O El Niño deve durar pelo menos até o final do ano, deixando como principal marca na região Sudeste a elevação nas temperaturas”, explica.

É esperado um aumento de 1°C a 2°C acima do normal, o que parece pouco, mas implica em temperaturas bem maiores do que os valores típicos para o trimestre (junho, julho e agosto). “Já é a época mais seca do ano até porque a frequência de chuva é pequena e o acumulado mensal também”.