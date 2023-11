Instituto de Zootecnia firma parceria para criação de suínos para transplantes

Com sede em Nova Odessa, IZ se junta a startup paulistana com o objetivo de utilizar animais como doadores de órgãos

Sede do Instituto de Zootecnia, em Nova Odessa - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O Instituto de Zootecnia, sediado em Nova Odessa, firmou uma parceria para a criação de suínos voltada ao transplante de órgãos. Assinado no dia 9, o convênio com a empresa paulistana XenoBrasil trará recursos para que seja implantada uma infraestrutura que comporte a criação dos animais. Além disso, haverá laboratório para estudo e prática de transplante.

O xenotransplante consiste em transplante de órgãos entre espécies diferentes, que tem de cumprir requisitos dos órgãos reguladores. Os suínos têm sido utilizados devido à baixa rejeição que causam ao corpo humano, já que possuem fisiologia semelhante. Além disso, estudos foram capazes de modificar o código genético, fazendo com que seja mais compatível com o ser humano.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O responsável pela XenoBrasil é o médico e professor da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) Silvano Raia, pioneiro no transplante de fígado na América Latina. Ele explica que o organismo dos suínos é o que mais se assemelha ao do humano e que os estudos estão evoluindo.

“A viabilização para transplantar coração, rim, córnea e pele é uma realidade, e os estudos tendem a incluir pulmão e fígado”, comentou via assessoria de imprensa. Já o diretor geral do Instituto de Zootecnia, Enilson Ribeiro, afirma que a instituição realizava estudos com animais anteriormente, mas que o trabalho não era voltado para xenotransplantes.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Pela inovação da pesquisa a ser conduzida nessa área, tomaremos um caminho diferente, com a contribuição dos nossos pesquisadores e técnicos que vão somar conhecimento à medicina”, explicou. A expectativa é de que as obras de implantação de estrutura sejam concluídas no início de 2024 e que os animais cheguem em fevereiro.

Atuação

Além da sede em Nova Odessa, o Instituto de Zootecnia conta com cinco unidades de pesquisa. Elas estão em Sertãozinho, Tanquinho, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Registro. O IZ faz parte da APTA (Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios), órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

*Estagiário sob supervisão de João Colosalle