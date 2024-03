Instalação de equipamentos do DAE pode prejudicar abastecimento em Americana

A instalação de novos equipamentos pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana na estrutura de captação de água da cidade pode prejudicar o abastecimento nesta terça-feira (26), a partir das 7h.

Segundo a autarquia, abastecimento pode ser afetado no Centro, Jardim Ipiranga, Vila Dainese, Parque Novo Mundo, Terramérica e Cidade Jardim. A estimativa é de que o serviço seja concluído em até dez horas.

Captação de água em Americana – Foto: Gustavo Gomiero / Prefeitura de Americana

O DAE informou que serão instalados dois equipamentos do tipo “soft starter”, que têm a função de controlar a potência dos motores na hora da partida na captação e, para a realização destas melhorias preventivas, parte da captação terá de ser desligada, reduzindo em cerca de 300 litros por segundo o volume que chega à ETA (Estação de Tratamento de Água), na Vila Cordenonsi.

“Os novos itens são importantes para termos mais segurança no sistema, dobrando a garantia elétrica. Se um inversor de frequência falhar, o soft starter assegura o perfeito funcionamento das bombas”, explica o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

Paralelamente, no mesmo prazo, as equipes vão executar outros serviços para ampliar a segurança no abastecimento do município como um todo.

No novo Centro de Reservação de Água da Vila Santa Catarina (CR-3), a casa de bombas, em construção, será interligada com a adutora do Parque Novo Mundo (CR-9), na Avenida Cillos. O serviço é necessário para ampliar a oferta de água para a região do Terramérica e do Parque Novo Mundo.

Na ETA, as equipes farão a instalação de um novo transformador, que será destinado ao funcionamento de futuros equipamentos, a fim de assegurar o abastecimento do Centro de Reservação Santa Catarina (CR-3). Já no reservatório do Jardim Ipiranga (CR-5) está programada a troca de um registro.

Outro serviço agendado para esta terça é a interligação de novo trecho da adutora instalada na Rua Carlos Gomes (SA-02), também na região central da cidade. A SA-02 abastece o Centro de Reservação do Centro (CR-2), que atende ainda os bairros Vila Rehder, Chácara Rodrigues, Vila Dainese, Jardim Ipiranga, Vila Omar, Frezzarin e Santo Antônio.