Inscrições para vestibulinho das Etecs são ampliadas até segunda-feira

As inscrições para o vestibulinho das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) da RPT (Região do Polo Têxtil) foram prorrogadas até a próxima segunda-feira. Antes, o prazo se encerraria no último dia 8, mas por determinação do Centro Paula Souza, autarquia que administra as unidades, o prazo foi ampliado.

A região conta com 800 vagas. Em Americana são 200, todas no período noturno. Santa Bárbara d’Oeste é a cidade com maior número de oportunidades, 280, sendo 40 para o período matutino. Nova Odessa e Hortolândia possuem 160 vagas cada, todas noturnas.

As inscrições podem ser feitas por meio do site do vestibulinho, na área do candidato. Para se inscrever é necessário efetuar o pagamento de uma taxa de R$ 33. A prova será aplicada de forma presencial no dia 4 de junho, a partir das 13h30, com o local sendo divulgado no próximo dia 31. Os aprovados serão convocados para matrícula a partir de 7 de julho. A lista completa de vagas para cada curso pode ser consultada no site do LIBERAL. *Estagiário sob supervisão de Diego Juliani

Confira as vagas em cada unidade:

Etec Polivalente de Americana

Administração: 40 vagas (Noturno)

Contabilidade: 40 vagas (Noturno)

Design de Interiores: 40 vagas (Noturno)

Edificações: 40 vagas (Noturno)

Mecânica: 40 vagas (Noturno)

Etec Prof. Dr. José Dagnoni em Santa Bárbara d’Oeste

Administração: 40 vagas (Noturno)

Desenvolvimento de Sistemas: 40 vagas (Noturno)

Enfermagem: 40 vagas (Manhã)

Logística: 40 vagas (Noturno)

Marketing: 40 vagas (Noturno)

Química: 40 vagas (Noturno)

Recursos Humanos: 40 vagas (Noturno)

Etec Ferrucio Humberto Gazzetta em Nova Odessa

Administração: 40 vagas (Noturno)

Desenvolvimento de Sistemas: 40 vagas (Noturno)

Qualidade: 40 vagas (Noturno)

Recursos Humanos: 40 vagas (Noturno)

Etec de Hortolândia