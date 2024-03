Inscrições para processo seletivo da UPA 24h Dona Rosa terminam nesta segunda

São 86 vagas para nove cargos; unidade está sendo implantada no prédio da UBS do bairro, na região do Parque Gramado

As inscrições para o processo seletivo da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas Dona Rosa, em Americana, terminam na próxima segunda-feira (1º). São 86 vagas para nove cargos. A unidade está em obras na região do Parque Gramado.

São duas oportunidades para assistente administrativo, uma para assistente de recursos humanos, cinco para assistente social, 15 para auxiliar administrativo, seis para auxiliar de farmácia, 16 para enfermeiros, cinco para farmacêuticos, 35 para técnico de enfermagem e uma para supervisor administrativo. As contratações são imediatas e também para formação de cadastro reserva.

O processo é dividido em quatro etapas. Após a fase de inscrição, haverá análise curricular, prova técnica e de conhecimentos gerais e entrevista técnica e comportamental.

Os profissionais serão contratados pela organização social Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, que realizará a gestão compartilhada da unidade com a Secretaria de Saúde de Americana.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas clicando aqui.

UPA Dona Rosa

A unidade está sendo implantada no prédio onde atualmente funciona a UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro, na região do Parque Gramado. Contará com equipe formada por médicos clínico geral, pediatra, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêutico, auxiliares de farmácia, assistente social e área administrativa.

Os serviços devem beneficiar uma população estimada em 42 mil pessoas que residem nos bairros Parque Gramado, Parque da Liberdade, Mário Covas, Jardim da Balsa 1, Jardim da Balsa 2, Jardim das Orquídeas e Jardim da Paz, além do Jardim Dona Rosa.