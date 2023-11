Inscrições para pré-escola vão até 30 de novembro em Nova Odessa

As inscrições de crianças para as turmas de 2024 de pré-escola na rede pública de ensino de Nova Odessa vão até 30 de novembro, em qualquer unidade escolar da cidade. Podem ser matriculados alunos que completarão quatro anos até o dia 31 de março de 2024, ou que já tenham feito quatro anos e ainda não estão na escola.

Atualmente, a Prefeitura de Nova Odessa mantém a pré-escola em 13 unidades de ensino, entre CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) e EMEFs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental 1). No ano que vem, essas turmas receberão apostilas produzidas pelo Sistema Educacional Universitário. A expectativa é de que 1 mil crianças sejam beneficiadas.

“Estamos recebendo inscrições para alunos que pretendem estudar em escolas municipais no próximo ano letivo. Normalmente, são alunos que estudam pré-escola particular e pretendem passar para nossa rede municipal”, disse Assis das Neves Grillo, secretário-adjunto de Educação.

Para as crianças que estão no último ano do maternal nos CMEIs, a matrícula no primeiro ano da pré-escola é automática.

Já para as crianças menores de 4 anos, as inscrições para vagas nas creches municipais continuam sendo recebidas sempre na primeira segunda-feira de cada mês. Por fim, as matrículas no ensino fundamental 1 (do 1º ao 5º ano) podem ser feitas a qualquer momento em uma unidade escolar.