Indústria têxtil em risco: antidumping ameaça indústria nacional

Medida se refere às importações de fios de poliéster texturizado - Foto: Divulgação

Brasil corre o risco de implementar uma política antidumping que pode levar à inflação em produtos essenciais, em um momento em que a população já lida com inflação e juros altos. Essa política está em discussão no DECOM (Departamento de Defesa Comercial) e será votada na reunião do colegiado do GECEX no próximo dia 15 de agosto. E se refere às importações de fios de poliéster texturizado, matéria-prima fundamental para a indústria têxtil, responsável pela produção de roupas, calçados, artigos de cama, mesa e banho.

A relevância de tal medida é refletida nos mais de 1 milhão de empregos nas confecções e 160 mil empregos em tecelagens e malharias. No entanto, essa decisão parece beneficiar principalmente duas empresas multinacionais: a americana UNIFI e a mexicana Alpek, que juntas, empregam apenas 900 trabalhadores em território nacional. Uma das principais pleiteantes tem registrado lucros recordes nos últimos anos, enquanto a indústria têxtil enfrenta uma pressão crescente da concorrência com a importação de roupas prontas.

O mais curioso é que seu maior lucro histórico ocorreu no ano de 2021, momento quando não vigorava qualquer medida protecionista. Portanto está claro que não necessitam de tais medidas.

Ressaltamos que tais empresas sequer produzem o fio de poliéster texturizado de maneira completa no Brasil, importando 100% do fio semiacabado (POY) exatamente dos países objetos desta possível “sanção”, China e Índia, com alíquota de imposto de importação reduzida a ZERO% (0%).

Aliás hoje já existe uma escalada tarifária balanceada, a qual mantém a concorrência entre produção nacional e produtos importados dentro de uma disputa leal. Com aplicação desta medida esta escalada ficará desbalanceada e haverá substituição de compra de fios texturizados (matéria prima utilizada na produção de malhas e tecidos) por produtos prontos, ameaçando o fim de grande parte da cadeia têxtil.

Para avaliar o impacto dessa medida antidumping, os economistas Sérgio Goldbaum e Euclides Pedrozo Junior, da GPM Consultoria Econômica, realizaram um estudo de impacto econômico. Sua projeção é que apenas esta tarifa extra resultaria em perda de milhares de postos de trabalho em curto prazo e causaria o aumento do preço final de produtos essenciais para a população brasileira. Mais de 500 empresas do setor têxtil no Brasil assinaram petição on-line contra a implementação dessa medida, além de 16 prefeituras, defendendo mais 68 mil empregos também se manifestaram contra.

Várias empresas já se posicionaram no sentido de buscar alternativas para conseguirem manter seus negócios ativos, e a solução mais cotada entre todas é transferência de suas unidades fabris do Brasil para países como o Paraguai, que possui incentivos fiscais amparados pela Lei de Maquila.

Portanto, questionamos: é justo beneficiar duas empresas em detrimento de milhares de trabalhadores, centenas de empresas e a população brasileira que pode enfrentar inflação em produtos essenciais?

Convidamos você a conhecer mais sobre o estudo no site www.salvemacadeiatextil.ong.br e junte-se a nós para ajudar a garantir a competitividade da indústria têxtil brasileira.

Vários sindicatos, associações, e federações apoiam esta matéria (SINTEX, SINDITEC, SINDIVEST, SINDIVESTIL, ABRATEX, ABICOL, ACIBr, FIEMS, FIESC, SIFITEC).