Indústria puxa saldo positivo de empregos formais na região em abril

Dados do Novo Caged divulgados nesta quarta-feira apontam a abertura de 1.292 postos de trabalho; 42% no setor industrial

A RPT (Região do Polo Têxtil) encerrou o mês de abril com um saldo positivo de 1.292 empregos com carteira assinada, conforme divulgado nesta quarta-feira (29) pelo Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).

O saldo é resultado de 14.928 admissões e 13.636 desligamentos nos municípios de Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré.

O setor industrial foi o maior responsável pelas contratações, respondendo por 42% das vagas, o que corresponde a 551 oportunidades. O setor de serviços também teve destaque, com a criação de 507 vagas, representando 39% do total de contratações formais.

Recuperação

Economista do Observatório da PUC-Campinas (Pontifícia Universidade Católica), Eliane Rosandiski destacou a importância da recuperação do emprego industrial.

“A recuperação do emprego industrial é um bom indicador da confiança dos empresários. Além disso, por ser um setor com maior poder de remuneração, tem um impacto significativo na demanda e no consumo das famílias”.

Sumaré liderou as contratações na indústria com 213 vagas, seguida por Santa Bárbara d’Oeste (180 vagas), Nova Odessa (114 vagas), Americana (31 vagas) e Hortolândia (13 vagas).

Apesar do saldo positivo, José Henrique Toledo Corrêa, diretor do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) em Campinas, pondera que o número de vagas abertas em Sumaré é modesto considerando a população do município, que é de 279.546 habitantes.

“Entendemos que esse número poderia ser muito maior, mas estamos em um momento de retração econômica que impede novas contratações”, explicou.

Ele sugere que essas vagas podem ser resultado de uma nova indústria instalada em Sumaré ou de grandes empreendimentos em desenvolvimento na cidade, que futuramente deverão demandar mais mão-de-obra.

No setor de serviços, Americana se destacou com a abertura de 204 postos de trabalho, seguida por Nova Odessa com 156 e Sumaré com 147.

Salário médio. O salário médio de admissão em abril foi de R$ 2.126,16, representando um aumento real de R$ 36,96 em relação ao mês anterior, uma variação positiva de 1,77%.

Empregos gerados em abril na região