Incêndio de grandes proporções atinge ecoponto do Nova Carioba, em Americana

Incêndio no ecoponto do Nova Carioba, em Americana – Foto: Ronaldo Britto / FM Gold Incêndio no ecoponto do Nova Carioba, em Americana – Foto: Ronaldo Britto / FM Gold Incêndio no ecoponto do Nova Carioba, em Americana – Foto: Ronaldo Britto / FM Gold

Um incêndio de grandes proporções atinge na tarde deste sábado (24) o ecoponto do bairro Nova Carioba, em Americana. As causas são desconhecidas, mas as chamas teriam se alastrado com os fortes ventos registrados na região nesta tarde.

Ao LIBERAL, o Corpo de Bombeiros informou que atua no combate às chamas com duas viaturas e cinco profissionais. A reportagem apurou que até mesmo bombeiros de empresas próximas do local do incêndio ajudam nos trabalhos.

Ventos

Os fortes ventos registrados nesta tarde em Americana, acompanhados de nuvens de poeira, deixaram alguns bairros temporariamente sem energia, como por exemplo a Cidade Jardim.

