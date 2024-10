Incêndio de grandes proporções atinge área de fazenda às margens da Anhanguera, em Nova Odessa

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área que seria da Fazenda Santa Ângelo, às margens da Rodovia Anhaguera (SP-330), em Nova Odessa. O local fica nas imediações do espaço de eventos Expo América e próximo ao pedágio. O fogo não havia sido controlado até 21h.

A reportagem do LIBERAL apurou que o fogo começou por volta das 17h30 desta terça e as causas são desconhecidas até o momento. Apesar do tamanho do incidente, ninguém se feriu.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Nova Odessa, Vanderlei Willians Vanag, cerca de 20 pessoas, entre voluntários, Corpo de Bombeiros e funcionários da fazenda atuam no combate ao fogo. Ainda segundo ele, a suspeita é de que o incêndio tenha começado por ação humana.

Alguns leitores enviaram ao LIBERAL as imagens do ocorrido em diferentes momentos, dando uma ideia da dimensão do incêndio.

