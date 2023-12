Incêndio atinge área verde no Jardim Firenze, em Santa Bárbara

Moradores se mostraram preocupados com o alastramento das chamas, que já consumiram boa parte da vegetação - Foto: Ricardo A. Machado

Um incêndio de grandes proporções atingiu na tarde desta quarta-feira (20) uma área verde próxima ao Condomínio Villa Bérgamo e ao cruzamento das rodovias Luiz de Queiroz (SP-304) e Bandeirantes (SP-348), no Jardim Firenze, em Santa Bárbara d’Oeste.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas às 15h ainda não tinha ido ao local para atender à ocorrência.

Segundo relato de moradores do condomínio, o fogo tomou conta da mata por volta das 13h40 — momento em que eles ligaram para os bombeiros.

Eles se mostraram preocupados com o alastramento das chamas, que já consumiram boa parte da vegetação do terreno e estão se aproximando do residencial.

Ao LIBERAL, o Corpo de Bombeiros de Santa Bárbara confirmou o incêndio e disse que está aguardando a viatura concluir uma ocorrência em uma residência de Americana, publicado pela reportagem nesta quarta, para ir ao local.

Além disso, a corporação pediu a colaboração de uma usina para fazer contingenciamento do fogo. Ainda não se sabe os fatores que contribuíram para o início do incêndio.