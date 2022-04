Inadimplência em Americana cresce 6,7% entre 2021 e 2022

O número de moradores de Americana com contas em atraso aumentou 6,7% no intervalo de um ano. De acordo com a Serasa Experian, em fevereiro de 2021, a cidade tinha 64.828 consumidores inadimplentes. E no mesmo mês, deste ano, o total chegou a 69.210.

Ainda segundo o levantamento, o valor total das dívidas também cresceu no período, passando de R$ 332,9 milhões em fevereiro de 2021 para R$ 357,5 milhões em fevereiro deste ano – um aumento de 7,3%. Segundo a Serasa, o valor médio da dívida, por pessoa, em 2021 era R$ 5.135,22. Neste ano, o valor subiu para R$ 5.165,84.

Se comparado a janeiro deste ano, o total de dívidas também registrou crescimento. A soma das dívidas no primeiro mês do ano era de R$ 353 milhões. Isso significa que, em um mês, o total de dívidas em atraso cresceu mais de R$ 4,4 milhões no município.

Pesquisa realizada pelo Instituto Opinion Box em parceria com a Serasa revela que 40% dos inadimplentes, no País, pretendem usar o saque emergencial do FGTS (Fundo de Garantia de Tempo de Serviço) para limpar o nome. O benefício, no valor de até R$ 1 mil, passou a ser liberado na última quarta-feira pela Caixa Econômica Federal.

Entre os destaques do estudo, 26% dos entrevistados indicaram que pretendem utilizar o dinheiro para pagar dívidas de cartão de crédito e outros 26% têm a intenção de colocar as contas básicas, como água, luz e gás, em dia.

Pelo menos 12% dos entrevistados afirmam que vão pagar dívidas contraídas em bancos e 8% pretendem quitar débitos feitos com familiares ou amigos. Apenas 13% afirmam que vão usar o FGTS para fazer compras em supermercados e 12% estão fazendo planos de investir a quantia a ser sacada na Caixa.

O levantamento foi realizado durante entre os dias 12 e 14 de abril e ouviu mais de 1.679 usuários da Serasa. Desses, apenas 32% disseram ter saldo disponível no FGTS e 33% afirmaram não ter saldo na conta.