Igreja Batista de Nova Odessa realiza Festa do Galeto no sábado

A 1ª Igreja Batista de Nova Odessa, conhecida como Igreja Batista da Fazenda Velha, promove neste sábado (10), em dois horários, das 11h30 às 14h30, e das 18h30 às 21h30, mais uma edição da Festa do Galeto.

Segundo a organização, a iniciativa beneficente acontece anualmente em prol das ações sociais e da manutenção da Igreja, fundada por imigrantes da Letônia que se estabeleceram no município no início do século 20.

Venda de galetos: iniciativa beneficente acontece anualmente em Nova Odessa – Foto: Divulgação

“Todos são convidados e bem-vindos. O prato principal é o galeto, que neste ano traz duas sobrecoxas, marinadas com tempero especial e assadas na brasa, com diversos acompanhamentos, incluindo um pedaço de linguiça defumada, arroz, maionese, salada de alface e tomate, pepino azedo e creme de milho”, explicou o pastor Verner Musenek.

O pastor ainda ressaltou a realização de um bazar no evento, com a venda de produtos preparados pelas famílias da igreja, muitos típicos da culinária leta, como pão de centeio assado no forno a lenha, Pirags (pães de bacon) e salada zupa (caldo gelado de frutas).

Parte dos ingredientes e produtos à venda é produzido na própria igreja. Na parte noturna da festa haverá venda de pão com linguiça na chapa, outra especialidade da comunidade local.

A igreja fica na Rodovia Rodolfo Kivitz, na altura do km 4. A entrada é franca e o local também conta com parquinho para crianças.