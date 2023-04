Idosa perde R$ 6 mil após cair em golpe do bilhete premiado em Americana

Uma idosa de 71 anos perdeu R$ 6 mil após cair no golpe do bilhete premiado na manhã da última terça-feira (18), no bairro Vila Frezzarin, em Americana. A vítima foi deixada pelos estelionatários no bairro Jardim São Fernando, em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo relato da idosa à polícia, ela estava na Rua Fortunato Basseto, quando foi abordada por dois homens que, durante uma conversa, afirmaram ter um bilhete de loteria premiado e ofereceram uma garrafa de água mineral para a mulher.

Em seguida, a vítima foi convencia a entrar no carro dos estelionatários e levada à duas agências bancárias para efetuar o saque de R$ 6 mil. Após ela entregar o dinheiro aos criminosos, foi deixada em uma rua no bairro Jardim São Fernando, em Santa Bárbara.

O caso foi registrado como estelionato no Plantão Policial de Santa Bárbara d’Oeste.