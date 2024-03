Idosa é enganada por golpistas e perde mais de R$ 23 mil em Americana

Estelionatários fizeram a idosa sacar R$ 8 mil e ainda realizaram diversas transferências e empréstimos através do celular dela

Dois estelionatários convenceram uma idosa, de 72 anos, a entregar a eles o valor de R$ 8 mil. Eles também usaram o celular da vítima para solicitar empréstimos e realizar transferências, que somaram R$ 15.985,00. Caso foi registrado nesta terça-feira (5), em Americana, e prejuízo estimado é de quase R$ 24 mil.

Segundo relatos da vítima em registro policial, por volta de 10h, ela estacionou o seu carro no Centro de Americana, pois iria a uma consulta médica. Neste momento, um homem se aproximou e perguntou sobre um endereço.

Após afirmar que não conhecia o endereço, um segundo homem apareceu e disse saber , explicando que sabia onde era o local procurado.

A vítima contou ainda que ficou envolvida na conversa e acabou embarcando em um carro com a dupla. No caminho, a idosa foi proibida de mandar mensagem para o filho, no entanto, os estelionatários mandaram ela ligar para o marido, explicando que iria demorar para voltar para casa e, assim que desligou o telefone, eles tomaram o aparelho dela.

Na sequência, os criminosos levaram a vítima para um banco, na região central do município, onde mandaram ela sacar o dinheiro e ela entregou para os golpistas R$ 8 mil. Em outra agência, ao esperar atendimento, a vítima caiu em si e desconfiou que pudesse ter caído em um golpe.

A vítima procurou o plantão policial de Americana para registrar o ocorrido, entretanto, afirmou não se lembrar o que os golpistas falaram à ela, para a convencê-la a entregar o dinheiro. A idosa também relatou que ficou na companhia dos criminosos por pelo menos cinco horas.

A mulher pontuou ainda que seu prejuízo foi maior, pois pelo extrato da conta, pode perceber que por meio do aplicativo, os ladrões fizeram transferências, somando o valor de R$ 15.985,00. Haviam ainda dois empréstimos em seu nome nos valores de R$ 2,1 mil e R$ 400. Só de transferências e saques, a idosa perdeu R$ 23.985,00.

Nenhum suspeito foi identificado e as investigações ficarão a cargo do 1° DP (Distrito Policial) de Americana.