Uma idosa de 63 anos, moradora do Iate Clube de Campinas, em Americana, perdeu R$ 11.399 ao ser enganada por um estelionatário. Ele a convenceu a liberar o acesso ao seu celular, afirmando que estavam usando o seu cartão bancário.

Segundo informações da vítima em boletim de ocorrência, na quinta-feira, um homem ligou e se apresentou como funcionário de um banco digital, perguntando à idosa se ela autorizava uma compra em seu cartão de R$ 1,7 mil, que estava sendo solicitada.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A idosa então explicou que não estava comprando nada e o estelionatário relatou que poderia reverter e cancelar a transação, entretanto, ela deveria liberar o acesso do seu celular.

A vítima acreditou no falso funcionário, liberou o acesso e digitou a senha do seu banco, mas, em seguida, ela notou uma saída de sua conta no valor de R$ 11.399. Ao desligar, a mulher ligou para a instituição financeira, que negou ter entrado em contato.

Neste momento, ela percebeu que tinha caído em um golpe e procurou a polícia. Um boletim de estelionato foi registrado e o caso será investigado.