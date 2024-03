O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, a Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, em Americana, estão com processo seletivo aberto para a contratação de profissionais e formação de cadastro reserva para 11 cargos.

De acordo com a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, responsável pela gestão das unidades, as oportunidades são para analista de faturamento, assistente de departamento pessoal, auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia, enfermeiro, enfermeiro assistencial de hemodiálise, farmacêutico, farmacêutico clínico-oncológico, instrumentador cirúrgico, técnico de enfermagem e técnico de segurança do trabalho.

Os interessados em participar do processo seletivo devem se inscrever até as 16h da próxima terça-feira (12) no site www.santacasachavantes.org . A inscrição é gratuita.

O procedimento requer o preenchimento do formulário eletrônico disponível após o download do arquivo “Edital 03 Processo Seletivo 2024” (no final desta página).

A seleção dos candidatos será realizada em várias etapas, com caráter eliminatório e classificatório. Após a fase inicial, o processo seguirá com análise curricular, prova técnica e de conhecimentos gerais e entrevista técnica e comportamental.