Zezé toma posse como prefeito de Hortolândia nesta terça-feira

Cerimônia está marcada para as 16 horas, na câmara; convocação foi feita pelo presidente do Legislativo, Paulão, nesta segunda

Atualmente na condição de prefeito em exercício, Zezé já confirmou que comparecerá à câmara para a cerimônia - Foto: Reprodução

José Nazareno Gomes, o Zezé (PL), vai tomar posse como prefeito de Hortolândia nesta terça-feira (6), às 16 horas, na Câmara Municipal. A presença dele foi convocada nesta segunda pelo presidente do Legislativo, Paulo Pereira Filho, o Paulão (PL), em sessão extraordinária.

Atualmente na condição de prefeito em exercício, Zezé já confirmou, via assessoria de imprensa, que comparecerá à câmara para a cerimônia, quando vai substituir oficialmente o falecido prefeito Angelo Perugini.

Nesta segunda, Paulão também declarou extinto o mandato de Perugini, com base no artigo 377 do Regimento Interno, que prevê essa medida em caso de falecimento. Reeleito vice-prefeito em 2020, Zezé é o sucessor e comandará a cidade até 2024.

Perugini morreu no último dia 1º, vítima do coronavírus (Covid-19), em São Paulo. Ele estava internado havia 59 dias. O sepultamento ocorreu no dia 2, em Jacutinga (MG), cidade natal do falecido prefeito, que cumpria seu quarto mandato à frente de Hortolândia.

Políticos como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador João Doria (PSDB) lamentaram sua morte nas redes sociais.