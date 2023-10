Zezé Gomes oficializa mudança de partido neste sábado

O prefeito de Hortolândia, Zezé Gomes, irá se filiar ao Republicanos. A saída do PL (Partido Liberal) e a chegada à nova legenda serão oficializadas neste sábado (7), às 10h, em solenidade realizada na câmara da cidade. A expectativa é de que outras lideranças políticas da região participem do evento.

O anúncio da mudança já tinha sido feito no dia 7 de agosto deste ano, quando Zezé recebeu em seu gabinete a visita do presidente estadual do Republicanos, Roberto Carneiro, acompanhado dos deputado estadual Gilmaci Santos e do deputado federal Roberto Alves.

“Acredito que tomamos uma decisão madura para que possamos dar continuidade ao trabalho de construção de uma cidade mais inteligente e sustentável. O Republicanos é um partido que nasceu nas mãos de pessoas com muita fé e que olharam para a política como uma ferramenta de transformação para uma sociedade mais justa e humana”, comentou o prefeito.

Também na solenidade, a advogada e secretária de Administração e Recursos Humanos de Hortolândia, Ieda Manzano, assumirá oficialmente a presidência do partido no município.

Essa será a quarta troca de partido de Zezé Gomes em sua carreira política. Em 1988, ele se filiou ao PT (Partido dos Trabalhadores), no qual conseguiu dois mandatos como vereador, sendo o último em 2012.

Nas eleições seguintes, Zezé concorreu e se elegeu por outros dois partidos: em 2016 para vereador pelo PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) e em 2020 para vice-prefeito, em chapa formada com Angelo Perugini, pelo PL.

RPT pode ter mais trocas de partido até 2024

Além de Zezé, outro prefeito que pode mudar de legenda até as eleições municipais de 2024 é o de Americana, Chico Sardelli (PV). Em agosto de 2023, ao comentar sobre a mudança de partido (do PL ao PSD) do seu vice, Odir Demarchi, Chico disse que “Odir deixou o lugar para mim no PL”.

A desfiliação de Chico no PV será motivada pela campanha que ele fez ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e ao ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Os dois eram adversários dos petistas Fernando Haddad e Luiz Inácio Lula da Silva nos pleitos estadual e nacional, respectivamente, que tinham o apoio do PV – o partido e o PT faziam parte da mesma federação.

Portanto, o posicionamento de Chico desagradou o PV. Já o PL se apresentou ao prefeito não só pela campanha presidencial do ano passado, mas também por meio do filho e atual chefe de Gabinete, Franco Ravera Sardelli, que é presidente da sigla em Americana.