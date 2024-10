Zezé Gomes é reeleito prefeito de Hortolândia pelo Republicanos

Eleito vice em 2020, político herdou o comando da prefeitura após a morte de Perugini e seguirá no cargo até 2028

Zezé Gomes votou acompanhado do vice de sua chama, Cafu Cesar - Foto: Reprodução/Redes sociais

Zezé Gomes, de 65 anos, foi reeleito prefeito de Hortolândia neste domingo (6). Concorrendo pela primeira vez pelo partido Republicanos, já que antes era do PL, ele garantiu a confiança da população e assegurou mais quatro anos à frente da administração municipal.

Com uma trajetória política que começou em 2008, a reeleição de Zezé é fruto de um trabalho que teve início em 2020, quando foi eleito como vice-prefeito de Ângelo Perugini, que faleceu de Covid-19.

Zezé assumiu a prefeitura após o falecimento de Perugini, em 2021. Sua gestão durante esse período foi marcada por projetos de infraestrutura, desenvolvimento urbano e a ampliação dos serviços de saúde.

Com ao menos 40 anos de residência em Hortolândia, apesar de ter nascido no Paraná, Zezé consolidou sua carreira política com uma relação próxima à comunidade local. Foi vereador de 2008 a 2020 e presidente da Câmara entre 2011 e 2012.

Sua ligação com a cidade e com os movimentos sociais teve início nos anos 1980, quando ele ainda atuava como soldador e se engajou em causas de melhoria urbana e emancipação do município, que ainda fazia parte de Sumaré.

Durante seu novo mandato, Zezé tem como uma de suas principais propostas a revitalização do Parque Socioambiental Gazzeta, um dos principais pontos de lazer de Hortolândia.

O projeto prevê a criação de uma ampla área de lazer, incluindo um restaurante e uma área dedicada à pesca esportiva, visando promover o turismo e o convívio familiar na cidade.

Outra importante ação no plano de governo do prefeito é o desassoreamento e limpeza dos lagos da cidade, especificamente os do Jardim Amanda, Parque Remanso das Águas e o Lago da Fé.

Essas intervenções são cruciais para a preservação dos recursos hídricos e o controle de enchentes, além de revitalizar áreas que podem se tornar pontos de lazer e convivência.

Na área da educação, Zezé promete totalizar a cobertura de internet e rede wi-fi nas unidades educacionais por meio da instalação de fibra ótica.

A iniciativa busca não apenas melhorar a conectividade e a prestação de serviços nas secretarias escolares, mas também ampliar os recursos pedagógicos.

A saúde também é uma das áreas prioritárias do plano de governo. Zezé pretende informatizar todos os processos da Secretaria de Saúde, o que trará maior agilidade e padronização nos atendimentos, além de gerar dados mais seguros.

A meta é melhorar a gestão de tempo e aumentar a quantidade e qualidade dos atendimentos realizados na rede pública de saúde.

Uma inovação importante será a criação de um aplicativo que permitirá o agendamento de consultas e exames, além de fornecer acesso à lista de medicamentos disponíveis para retirada, o que irá otimizar o tempo dos pacientes.

Na segurança pública, o prefeito pretende implementar a tecnologia de reconhecimento facial como uma ferramenta de apoio em ações táticas, diligências e flagrantes, ajudando a identificar pessoas em conflito com a lei.