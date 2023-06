Walter Tato é condenado a 9 anos de prisão por estupro e importunação sexual

Juiz André Forato Anhê, da 1ª Vara Criminal de Hortolândia, também determinou o pagamento de R$ 40 mil para duas vítimas do político

O ex-candidato a deputado federal Walter Tato, do Podemos, foi condenado a nove anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, por tentativa de estupro e importunação conta duas vítimas que participaram da campanha política dele, em 2020.

Na sentença publicada no último dia 12, o juiz da 1ª Vara Criminal de Hortolândia, André Forato Anhê, determinou também o pagamento de R$ 40 mil por danos morais para as jovens.

Tato foi preso em 14 de setembro de 2022 por policiais militares do 10º Baep – Foto: Reprodução

De acordo com o magistrado, o acusado não terá o direito de recorrer em liberdade, haja vista a solidificação, por meio da instrução e da sentença, dos requisitos necessários à prisão preventiva, agravados pelos relatos de familiares de uma das vítimas sobre ameaças e pressões de pessoas ligadas a Walter para a retirada da denúncia.

O réu foi preso em 14 de setembro de 2022 por policiais militares do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), que cumpriram o mandado de prisão preventiva por tentativa de estupro. Ele foi abordado dentro do próprio carro, na Avenida Santana, no Jardim Amanda, em Hortolândia.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na época, a defesa alegou que as denúncias eram infundadas e que tiveram motivação política. O LIBERAL tentou entrar em contato com a defesa, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

O CASO

De acordo com a denúncia do Ministério Público, os abusos teriam ocorrido entre agosto e 15 de novembro de 2020, em diversos locais de Hortolândia.

Por diversas vezes, o acusado teria cometido atos libidinosos contra uma das vítimas. Em um dos casos, ela foi levada ao apartamento dele para buscar um remédio, quando ele tentou estuprá-la.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Ainda conforme o MP, ele somente não consumou o delito, porque naquele momento o pai da vítima ligou para o celular dela e avisou que estava na portaria do condomínio para buscá-la.

Outra apoiadora de sua campanha, também teria sido importunada durante o trabalho.