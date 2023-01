Vítima de queda de árvore no Taquaral, em Campinas, é de Hortolândia

O que era para ser um comemoração de aniversário terminou em tragédia para a família de Isabela Tibúrcio Fermino, de apenas 7 anos, na manhã desta terça-feira (24). Ela comemorava o aniversário de uma prima, na área de churrasqueira da Lagoa do Taquaral, em Campinas, quando uma árvore caiu em cima da menina, que morreu no local.

Isabela residia no Jardim Santa Clara do Lago 2, em Hortolândia. O horário do velório e sepultamento de Isabela ainda não tinham sido definidos até o fechamento desta edição.

O acidente ocorreu próximo à lagoa dos pedalinhos, uma das atrações do local. Quando o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou, os profissionais já encontraram Isabela morta, embaixo da árvore.

Isabela Tibúrcio Fermino, de apenas 7 anos, morreu ainda no local – Foto: Carlos Bassan / Prefeitura de Campinas e Reprodução / Redes Sociais

Um amigo da família, que pediu para ter a identidade preservada, relatou que a mãe de Isabela percebeu que uma árvore estava caindo e conseguiu salvar uma sobrinha. “Ela não teve tempo de retirar a própria filha”, desabafa.

Os pais da menina ficaram em estado de choque. Eles foram socorridos pelos bombeiros à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Padre Anchieta, em Campinas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O advogado da família, Guilherme Arruda disse que, por enquanto, os pais não querem se pronunciar sobre o ocorrido, pois ainda estão muito abalados.

Uma mulher de 27 anos que caminhava no parque também foi atingida pela árvore. Enquanto era imobilizada pelos bombeiros, ela reclamava de fortes dores nas costas e nas pernas. A vítima foi levada ao Hospital Mário Gatti, onde permanece internada.

“Estou profundamente consternado com o acidente de hoje na Lagoa do Taquaral, onde uma árvore caiu sobre uma área de piquenique, feriu pessoas e uma criança não resistiu. Me solidarizo com as vítimas e coloco à disposição toda administração no auxílio, e claro, na investigação desse triste acontecimento”, lamentou o prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), em postagem nas redes sociais.

Após o incidente desta terça-feira, a Prefeitura de Campinas determinou o fechamento por tempo indeterminado de todos os parques e praças de esportes públicos da cidade.

A administração alegou que a medida se deve às fortes chuvas que têm ocorrido no município, o que pode aumentar o risco de queda de árvores. A prefeitura também orientou que a população evite circular em áreas com muitas árvores.

A Secretaria de Serviços Públicos faz a poda preventiva de árvores na cidade. Segundo a prefeitura, na Lagoa do Taquaral, os trabalhos foram feitos há 15 dias para a correção dos eucaliptos mais altos.