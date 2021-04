Viatura da PM se envolve em acidente e tomba na SP-101, em Hortolândia

Policial militar teve ferimentos leves por conta do acidente – Foto: Polícia Militar Rodoviária / Divulgação

Uma colisão causou o tombamento de uma viatura da PM (Polícia Militar) na Rodovia Jornalista Aguirre Proença (SP-101), em Hortolândia, no início da tarde desta quarta-feira (28). Um policial teve ferimentos leves.

O acidente aconteceu por volta de 13h30 na altura do quilômetro 5,6 da rodovia, e teria sido causado por um Chevrolet Celta, que saiu de uma alça de acesso e fechou um Citroën C3, que então desviou para a esquerda e acabou colidindo com a viatura, que veio a tombar.

De acordo com informações do 4.º BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), a viatura, modelo Chevrolet Trailblazer, pertence ao 48° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) e seguia pela rodovia no sentido Monte Mor quando foi fechada pelo C3.

Equipes da concessionária Rodovias do Tietê, que administra a rodovia, foram acionadas para resgatar as vítimas. O helicóptero Águia da PM também pousou no meio da pista para apoiar a ocorrência, mas não foi necessária a remoção aérea de nenhum envolvido no acidente.

Viatura teria sido fechada por um Citroën C3, causando o acidente – Foto: Polícia Militar Rodoviária / Divulgação

O policial que dirigia a viatura sofreu ferimentos leves no ombro e foi encaminhado para o Hospital Estadual Sumaré. A pista chegou a ser interditada pela Polícia Rodoviária, mas o trânsito foi liberado por volta de 14h.

O motorista do C3 fez teste do bafômetro e, após constatado níveis de 0,83 mg/l de álcool por litro de ar alveolar, foi encaminhado ao plantão policial por embriaguez ao volante. O motorista do Chevrolet Celta fugiu do local após o acidente.