Vereadora acusada de rachadinha é autorizada a retomar funções em Hortolândia

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) concedeu o mandado de segurança com liminar para retorno da vereadora Márcia Campos (PSB) ao cargo. A parlamentar já participou da sessão da Câmara de Hortolândia desta segunda-feira.

No mês passado, ela foi presa acusada de rachadinha. No mesmo esquema também foram detidos o vereador Enoque Leal Moura (MDB) e o servidor municipal Isaac Santos Souza.

Todos foram denunciados pelo Ministério Público, mas já respondem ao processo em liberdade. Enoque não sofreu medidas restritivas e já pôde voltar a participar da sessão no último dia 22.

Vereadora Márcia Campos (PSB) conseguiu decisão favorável a ela no TJ-SP – Foto: Reprodução

O advogado Antonio Gonzalez dos Santos Filho, que representa Márcia, requereu no TJ-SP a reconsideração do pedido de afastamento das medidas cautelares impostas a ela, a fim de que fosse dado tratamento de igualdade ao que foi adotado com o outro parlamentar.

O desembargador Bittencourt Rodrigues deferiu parcialmente o mandado de segurança, permitindo que Márcia retornasse ao cargo, além de voltar a frequentar também a prefeitura, mas manteve outras medidas, como a proibição de ter contato com vítimas e testemunhas, além da proibição de ausentar-se da comarca ser avisar à Justiça.

O mandado não atinge Isaac, que segue proibido de ir à câmara e à prefeitura. A advogada que o representava não está mais no caso e ele ainda não constituiu outro defensor.