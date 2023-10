O velório de Fernanda Silva Bim, de 44 anos, e de seu filho, Maurício Silva Ferreira, 24, moradores de Hortolândia, assassinados no último dia 3, foi marcado por comoção e pedidos de justiça por parte de familiares e amigos.

Eles foram velados e sepultados no Cemitério Parque Hortolândia, no início da tarde deste sábado (21).

Familiares e amigos prestaram homenagem – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Mãe e filho teriam sido mortos em Sumaré. O autor do crime, César Francisco Moranza Júnior, ex-namorado de Fernanda, confessou ser o autor do duplo homicídio e está preso.

Com camisetas estampadas com a foto das vítimas e a palavra “luto”, a família e os amigos se reuniram para dar o último adeus.

Os corpos inicialmente não seriam velados, mas a cerimônia foi um pedido da mãe de Fernanda, que precisou de cadeira de rodas por ainda estar muito ferida após ser vítima de espancamento, que também teria sido cometido por César, segundo as investigações, e ocorreu no mesmo dia em que a filha e o neto dela foram assassinados.

Camiseta com homenagem para Fernanda e Maurício – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O velório durou uma hora e emocionou os presentes. Uma tia das vítimas passou mal e precisou ser socorrida. Os sepultamentos ocorreram em seguida, às 14h.

“Finalmente, depois de tanto tempo, nós conseguimos sepultar eles, e a dor não passa, ver a crueldade e que ele [autor dos homicídios] está alterando as versões [do crime] é muito difícil, a gente não sabe quando e nem como ele vai ser punido”, disse Lucas Bernardin, primo de Fernanda.

Sepultamentos ocorreram na tarde deste sábado – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

De acordo com ele, o autor dos assassinatos está recontando a história de formas diferentes e diz que não agiu com crueldade contra as vítimas. O corpo de Fernanda, no entanto, foi encontrado em um canavial perto da Usina de Cillo, em Santa Bárbara d’Oeste, com membros decepados.

“Eles eram pessoas muito boas, é muito difícil falar sem se emocionar. O que a gente vai guardar é a risada deles, porque temos que lembrar de momentos bons”, finalizou Lucas.

Velório e enterros causaram grande comoção em familiares e amigos – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O caso

A mãe e o filho estavam desaparecidos desde o dia 3, data em que encontraram o ex-namorado de Fernanda para receberem o valor de uma dívida que ele tinha com a mulher. O corpo de Maurício foi localizado, no mesmo canavial perto da usina, três dias depois do encontro.

Fernanda Silva Bim e Maurício Silva Ferreira – Foto: Divulgação

No dia 10, o autor confessou os crimes, revelou o paradeiro do corpo da ex e foi preso. A identidade de Fernanda foi confirmada pela Polícia Civil na última quinta-feira (19).