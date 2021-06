Unidade Respiratória de Hortolândia atinge superlotação de 125%

Prefeito alerta para alta nos casos de coronavírus e situação crítica da cidade – Foto: Reprodução/Facebook

A UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Nova Hortolândia, Unidade Respiratória para atendimento do coronavírus (Covid-19) de Hortolândia, atingiu superlotação de 125% na noite desta quarta-feira (16). Há 29 pacientes internados para capacidade de 23 leitos.

A cidade tem ainda 20 pacientes na fila por transferência de vagas, mas segundo a prefeitura, todos estão sendo assistidos, em leitos.

A UR realizou de terça (15) para quarta (16) um número de 290 atendimentos, o equivalente a mais de 10 pacientes procurando a unidade por hora.

O prefeito José Nazareno Gomes, Zezé Gomes (PL) realizou live no Facebook em que reforçou para a população manter os protocolos sanitários de combate ao coronavírus.

“Vamos aguentar mais um pouquinho, dar as mãos e estar juntos, mantendo os cuidados. Em breve estaremos vacinando cada vez mais. Até o fim de junho vamos chegar a 100 mil vacinados contra o coronavírus”, disse. Hortolândia já vacinou cerca de 75 mil pessoas.

O município já está vacinando adultos sem comorbidades e ampliou os pontos de vacinação, que agora ocorre também nas unidades básicas de saúde.

O secretário-adjunto de Saúde de Hortolândia, o médico Rodrigo Freire revelou na live que Hortolândia tinha 152 pacientes com coronavírus ou suspeita internados, sendo 51 em hospitais do município.



“Dificulta a transferência para vagas de hospitais pelo estado via Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde). Hoje temos mais de 20 pacientes aguardando vagas na fila de transferência. Mas nenhum desassistido, todos estão em leitos”, garantiu.



O secretário destacou o registro de 303 novos casos nos últimos quatro dias. “Neste ritmo, não vamos conseguir atender e internar todo mundo. Temos que retomar com força total as medidas de prevenção”.



Os números também apontam possível crescente. As internações por coronavírus, por exemplo, que foram 124 em abril e 139 em maio, já são 73, em apenas metade do mês.

Os óbitos da doença também: foram 125 em março, depois 103 em abril, caíram para 45 em maio, mas em meio mês de junho, já são 28.

“Há uma tendência de alta novamente no número de óbitos, infelizmente é esperada com este aumento de casos. A região de Campinas também está com altas nas internações, então vai faltar leitos”, alerta o secretário.

“Mesmo vacinados, não deixem de usar máscara, manter distanciamento e os cuidados”, finalizou Rodrigo. Prefeitos da RMC (Região Metropolitana de Campinas) decidiram em reunião nesta semana que vão pedir ao Estado mais leitos para as cidades da região.



O prefeito Zezé ainda esteve na Capital esta semana para pedir recursos para o Hospital Municipal Mario Covas. O Estado prometeu agendar visita técnica em Hortolândia para análise.