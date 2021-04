Unasp auxilia moradores de Hortolândia na declaração do IR neste domingo

Alunos e professores do curso de Ciências Contábeis e Administração do Unasp (Centro Universitário Adventista de São Paulo), do campus de Hortolândia, vão auxiliar de forma online e gratuita a população no preenchimento e envio da declaração do IRPF 2021 (Imposto de Renda Pessoa Física) neste domingo (25).

Ação na universidade ocorre há 12 anos – Foto: Divulgação

O atendimento será realizado de forma remota, através de vídeo chamada pela plataforma Zoom, das 9h às 11h, no dia 25 de abril. Basta acessar unasp.ga/imposto .

Para a consultoria, o interessado deverá ter um rendimento anual menor que 40 mil reais, ter em mãos o informe de seus rendimentos, a relação de bens que possui, o extrato bancário e seus documentos pessoais.

O coordenador do curso de ciências contábeis da instituição, Levi Morgan, conta que a ação ocorre há 12 anos e que os alunos que participam anualmente do atendimento são voluntários e foram preparados para esta ação, através da realização de capacitações específicas que antecederam o projeto.

“Todo ano tenho a alegria de participar. É gratificante ver os alunos felizes querendo ajudar a comunidade, colocando em prática aquilo que aprenderam”, destacou Morgan.

