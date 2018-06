Um preso foge e 15 são recapturados em área externa do Complexo

Um preso fugiu e outros 15 foram recapturados nesta sexta-feira (8) após serem flagrados por agentes de segurança penitenciária embalando drogas. A suspeita da SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) é que eles iriam engoli-las para entrar com elas nas unidades prisionais. Os presos, todos do regime semiaberto, estavam ao redor de paletes de blocos no fundo de uma empresa que fica próxima da unidade prisional.

Foram apreendidos 112 gramas de cocaína, 152 gramas de maconha, uma faca um celular com carregador, fitas adesivas e sacos plásticos para embalagem das substâncias.

Segundo informações da SAP, ao verem os agentes do CPP (Centro de Progressão Penitenciária), os presos tentaram fugir, mas uma viatura da polícia militar passava pelo local e auxiliou na captura. Dos 16 presos, 15 foram contidos e um conseguiu fugir.

Foto: SAP / Divulgação

Em nota, a SAP disse que “as alas de regime semiaberto, obedecendo à legislação brasileira, não dispõem de vigilância armada e nem são cercadas por muralha. A permanência do preso nesse regime se caracteriza muito mais pelo senso de auto-disciplina e auto-responsabilidade, que propriamente por mecanismos de contenção contra evasão. Os presos desse regime têm direito a cinco saídas temporárias por ano, concedidas pelo Poder Judiciário. “Ressalvamos ainda que quando recapturado o preso volta ao regime fechado”, trouxe o texto.