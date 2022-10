Último suspeito preso é dono do carro usado em sequestro do ganhador da Mega

Delegada Juliana Ricci comanda as investigações - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

O homem preso nesta sexta-feira acusado de ter participado do sequestro, extorsão e homicídio do ganhador da Mega-Sena em Hortolândia, no último dia 14 de setembro, é dono do carro utilizado na ação.

O suspeito, que teve o mandado de prisão temporário decretado pela Justiça, foi detido por policiais civis no período da manhã, no Jardim São Jorge, em Campinas. Trata-se da quinta pessoa presa por suposto envolvimento no crime que tirou a vida de Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos.

O carro do suspeito, um Ford Fiesta preto, que teria sido usado para transportar a vítima, e um revólver, foram apreendidos pelos investigadores da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Piracicaba.

A delegada Juliana Ricci, que coordenada a apuração, relata que a identidade do suspeito foi apurada há oito dias, mas, por conta do período eleitoral, os policiais deixaram para cumprir o mandado de busca e apreensão na casa dele somente nesta sexta.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Como encontramos uma arma com numeração raspada no carro do investigado, ele também foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma, bem como o indiciamento por extorsão mediante sequestro e seguida de morte, que tem a maior pena no nosso ordenamento jurídico, que começa com 24 anos de prisão”, relata a delegada.

O suspeito teria usado o próprio carro, na companhia de outro investigado, para transportar a vítima no dia do crime.

A delegada diz ainda que não descarta a possibilidade de chegar a outros envolvidos no esquema. “Por enquanto, não temos nada que configure que tenha um mandante do crime. Mas sim, uma organização criminosa, cujo cada elemento teve uma função específica. Sabemos que a vítima ficou em poder deles por cerca de 20 horas, mas não temos conhecimento se ficou subjugada dentro do carro mesmo ou em algum cativeiro”, completa Juliana.

Já foram presos pela Deic a transexual Rebeca (Samuel Messias Pereira Batista), 24 anos, que teria emprestado seus documentos para abertura da conta usada para extorquir a vítima, Roberto Jefferson da Silva, conhecido como Gordão, e Rogério Spínola, de 48 anos, que teriam aberto a conta.

Além deles, Marcos Vinicyus Sales de Oliveira, o Vini, 22, continua foragido. Ele foi flagrado pelas imagens das câmeras de uma agência de Campinas, onde um saque na conta da vítima foi feito.

“O Vini teve as imagens amplamente divulgadas pela mídia e não foi visto em nenhum lugar. Suspeitamos que ele tem a ajuda de alguém e provavelmente fez alguma alteração visual”, completa Juliana.

Caso

Jonas Lucas Alves Dias morreu no dia 14 de setembro, após ser achado ferido na alça de acesso da Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101) para a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Hortolândia. Ele, que ganhou R$ 47 milhões na Mega-Sena, em 2020, foi alvo de bandidos que tentaram roubá-lo a partir de transferências.