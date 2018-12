UBS Novo Ângulo funciona em endereço temporário

A UBS (Unidade Básica de Saúde) Jardim Novo Ângulo, em Hortolândia, atenderá em novo endereço, de forma temporária, a partir de segunda-feira (3), na Avenida Antônio da Costa Santos, nº 170, no Jd. Nova América. Isso porque a unidade de saúde passará por uma reforma e, por medidas de segurança, ficará interditada.

Todo atendimento realizado na UBS, como consultas médicas, vacinas e serviços de enfermagem vão ocorrer no local provisório. A exceção é o serviço de saúde bucal: quem precisar de atendimento com dentista será atendido na UBS Jardim Rosolen. Quando a reforma ficar pronta, o atendimento no endereço oficial volta ao normal. Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

A ordem de serviço para a reforma será dada na terça-feira (4), segundo a prefeitura, e o prazo de execução do serviço é de seis meses. Cerca de 30 mil pessoas são atendidas na UBS Novo Ângulo.

As obras, realizadas com recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), terão investimento de R$ 1,740 milhão. A intervenção faz parte do PIC (Programa de Aceleração do Crescimento).

As obras e serviços do PIC serão realizados em parceria com os governos estadual, federal e a iniciativa privada. Por meio do programa, a Prefeitura de Hortolândia quer melhorar a prestação dos serviços públicos municipais em todas as áreas, em especial, na saúde, educação, segurança, mobilidade urbana e geração de emprego.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Hortolândia.