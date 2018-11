UBS Novo Ângulo fecha para reforma

A Prefeitura de Hortolândia finalizou a licitação para a reforma do prédio da UBS (Unidade Básica de Saúde) Jardim Novo Ângulo e a obra começa na primeira semana de dezembro. Para que os trabalhos sejam realizados em segurança, a unidade ficará interditada a partir do dia 28 deste mês e o atendimento aos pacientes acontecerá em um endereço provisório, a partir do dia 3 de dezembro.

O novo local fica na Avenida Antônio da Costa Santos, 170, no Jardim Nova América. As obras, realizadas com recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), terão investimento de R$ 1,740 milhão e devem ser concluídas em seis meses. Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

A intervenção faz parte do PIC (Programa de Aceleração do Crescimento), programa que prevê investimentos de cerca R$ 400 milhões para promover o desenvolvimento urbano, ambiental, social e humano nos próximos 30 anos.

De acordo com a secretária de Saúde, Odete Carmem Gialdi, a reforma será bastante ampla e transformará o prédio atual num ambiente mais acolhedor. “Vamos realizar intervenções em toda a infratestrutura da UBS Novo Ângulo, inclusive com a troca do telhado da unidade. Esta obra proporcionará a melhoria do fluxo interno de pacientes”, destaca.

Conforme explica a secretária de Saúde, pacientes que têm consultas agendadas até o dia 27 serão atendidos no endereço atual. A partir do dia 28, uma quarta-feira, a unidade será fechada para a mudança ao endereço provisório.

No dia 3 de dezembro, as novas instalações estarão prontas para o atendimento durante o período de obras. A exceção é o serviço de saúde bucal: quem precisar de dentista será atendido na UBS Jardim Rosolen. “Quando o atendimento for retomado, após a reforma, tudo volta ao normal na UBS Novo Ângulo”, finalizou Odete.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Hortolândia.