Trio assalta 26 pessoas em ‘arrastão do Pix’ em Hortolândia

Um dos suspeitos identificados pela polícia era beneficiário das transações e avisava os demais quando as quantias caíam na conta

Três assaltantes invadiram um consultório de dentistas, no bairro Remanso Campineiro, em Hortolândia, no início da tarde desta quarta-feira.

Eles renderam 26 vítimas e levaram cerca de R$ 20 mil, em um “arrastão do Pix”. Depois fugiram em um carro de aplicativo.

De acordo com a Polícia Civil, uma paciente chegava para a consulta quando foi rendida por dois homens e uma mulher que anunciaram o assalto.

Um dos criminosos, que portava arma, obrigou que os pacientes abrissem o aplicativo do banco para realizarem transferências.

Os criminosos permaneceram por aproximadamente duas horas dentro do estabelecimento. Somente depois que um deles recebeu uma ligação, entraram em um carro de aplicativo e escaparam.

No entanto, a ação criminosa foi flagrada pelo sistema de câmeras do local.

A Polícia Civil iniciou a apuração e identificou um dos suspeitos, que portava uma arma semelhante à usada no roubo, nas redes sociais.

Os investigadores descobriram quem era o outro comparsa, que seria o beneficiário das transferências, pois durante o roubo ele mesmo informava que estava recebendo o dinheiro das vítimas.

De acordo com a corporação, é possível que nem todas as pessoas que foram lesadas no consultório durante a ação criminosa procuraram a polícia para registrar o boletim de ocorrência.

A mulher que também participou do crime foi reconhecida por meio de fotografia. Todos seriam foragidos do sistema prisional.

Segundo a corporação, o trio teria agido em outro roubo a consultório que ocorreu recentemente, em Hortolândia.

Será apurado o envolvimento dos mesmos suspeitos em outras ações semelhantes na cidade.

Até a publicação desta matéria, os suspeitos ainda não tinham sido localizados.