Três visitantes são flagradas com drogas nas partes íntimas no CDP

Três mulheres foram presas após serem flagradas no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Hortolândia, neste domingo (21), portando 659 gramas de maconha nas partes íntimas. Elas confessaram que pretendiam entregar o entorpecente aos companheiros que cumprem pena na unidade.

Droga estava embalada em fita isolante – Foto: SAP / Divulgação

Segundo a SAP, na primeira apreensão, após ter passado pelo scanner corporal, uma mulher foi flagrada com 140 gramas de maconha escondidos nas partes íntimas. Ao ser questionada, ela admitiu que entregaria a droga ao companheiro.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em seguida, outra mulher foi surpreendida da mesma forma. Com ela, estavam cerca de 149 gramas do mesmo entorpecente.

Após os flagrantes, uma policial penal percebeu um comportamento atípico na fila das visitantes que aguardavam passar pelo procedimento de revista. Uma das mulheres saiu para ir ao banheiro e, quando ela retornou, os policiais entraram para fazer uma revista no ambiente, encontrando 222 gramas de maconha envolvidos em fita isolante.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A suspeita foi abordada e disse que havia encontrado o pacote no chão, mas como não sabia o que era, colocou em cima do balcão do banheiro. Logo após o ocorrido, ao ser feita uma limpeza no banheiro, os policiais penais encontraram mais um invólucro contendo 148 gramas da droga, jogado no cesto de lixo.

As mulheres foram levadas à delegacia, onde foram autuadas em flagrante sob a acusação de tráfico de drogas.