Traficante que comandava remessas de drogas para o Nordeste é preso em Hortolândia

Preso já era procurado por envolvimento com facção criminosa e tem passagens por homicídio tentado e consumado e posse ilegal de arma de fogo

Arma e aparelhos celulares, além de munição e cartões bancários, foram apreendidos pela polícia - Foto: Divulgação - Deic

Um homem de 43 anos, conhecido como Bactéria, responsável por comandar as remessas de drogas ao Nordeste, foi preso na manhã desta terça-feira (23), em Hortolândia.

Damião da Silva Oliveira é apontado como operador do principal esquema de remessas de entorpecentes para a região nordeste do Brasil. Ele também era procurado por envolvimento com facção criminosa e tem passagens por homicídio tentado e consumado, posse ilegal de arma de fogo e favorecimento pessoal.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão, ocorridos na casa dele, na Rua Lourdes Bernardes Felisbino, no Vila Real.

As ordens judicias foram cumpridas por policiais civis do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de São Paulo e da Paraíba. A ação contou ainda com o apoio da corporação da 2ª Delegacia de Polícia de Investigações Sobre Estelionato e Crimes Contra a Fé Pública dos dois Estados.

Durante a operação, foi encontrada em sua residência uma pistola calibre 380 furtada e munições. Bactéria foi autuado em flagrante por posse e receptação de armamento. Os policiais também aprenderam cartões bancários e celulares.