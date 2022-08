TJ-SP manda soltar vereador Enoque Leal Moura, de Hortolândia, preso por rachadinha

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) concedeu nesta sexta-feira (19) um habeas corpus de soltura do vereador Enoque Leal Moura (MDB), de Hortolândia, preso na quinta, após ser acusado de rachadinha (exigir parte do salário de assessores). No mesmo esquema também foram detidos a vereadora Márcia Campos (PSB), da mesma cidade, e o assessor dela, Isaac Santos Souza.

O advogado Ralph Tortima Stettinger Filho, que representa Enoque, diz que o parlamentar foi solto sem qualquer restrição. “Ele poderá, inclusive, poderá voltar para a sua função como vereador. Não temos dúvida de sua inocência, pois tudo não passou de uma armação. O que houve foi um empréstimo, inclusive meu cliente tem todos os comprovantes”, enfatiza.

Enoque Leal Moura foi solto por decisão do TJ-SP – Foto: Reprodução / Facebook

O defensor justificou ainda que Enoque possui bons antecedentes e residência fixa, circunstâncias favoráveis para a concessão da liberdade provisória. Ele cita ainda que a investigação presidida pelo Ministério Público teria nulidades, visto que não teria ouvido o investigado.

Após a prisão, o vereador foi levado para a Cadeia Pública de Sumaré e, depois da audiência de custódia, já tinha sido transferido ao CDP (Centro de Detenção Provisória) de Hortolândia, quando o alvará de soltura foi decretado pelo relator 15ª Câmara de Direito Criminal, desembargador Bueno de Camargo.

Já o assessor detido permaneceu na unidade prisional de Hortolândia, enquanto a vereadora, que estava na Cadeia Feminina de Monte Mor, foi transferida para a Penitenciária Feminina de Votorantim, também nesta sexta. A reportagem não conseguiu contato com os respectivos advogados.

A apuração da 3ª Promotoria de Justiça de Hortolândia teve início no mês passado, após denúncias de assessores dos vereadores, que apresentaram relatos e provas, como comprovantes de transferências, sobre a exigência e o pagamento de parte dos próprios salários aos parlamentares. Para confirmar os repasses, foi quebrado o sigilo bancário dos investigados, com autorização judicial.

Vereadora Marcia Campos segue presa – Foto: Reprodução

Formalmente, os três são acusados pelo crime de concussão, que é a prática, por parte de funcionário público, de exigir vantagem indevida em função do cargo. A pena prevista é de 2 a 12 anos de prisão.

No caso de Enoque, um ex-chefe de gabinete do vereador afirmou que foi obrigado a repassar parte do salário nos meses de fevereiro e março. No mês seguinte, quando discordou do repasse, foi exonerado. Enoque teria dito ao assessor que o repasse era necessário para acertar contas de campanha. No total, o chefe de gabinete teria feito dois repasses de R$ 1.280.

Situação semelhante ocorreu no caso da vereadora Márcia. Segundo uma assessora e seu marido, a parlamentar exigiu o repasse de parte do salário. De acordo com a denúncia, ao menos R$ 13,2 mil foram destinados a pessoas próximas da vereadora e para uma ONG de proteção animal, da qual ela é presidente, entre fevereiro de 2021 e maio deste ano.