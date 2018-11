Testando radar, Hortolândia zera mortes no trânsito

Hortolândia não registrou mortes no trânsito em agosto e setembro deste ano, período em que a prefeitura realizou os testes de radares e reduziu a velocidade permitida nas vias mais perigosas da cidade de 60 km/h para 50 km/hora.

A informação faz parte do mais recente relatório elaborado pelo Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, iniciativa do governo estadual. Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

O período de teste dos radares foi feito justamente entre os meses de agosto e setembro. Ainda em setembro, a Prefeitura de Hortolândia homologou a contratação da empresa que prestará o serviço de radar. Antes de entrarem em funcionamento, os novos equipamentos serão aferidos pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). De acordo com a Secretaria de Mobilidade, a previsão é que os radares comecem a funcionar em dezembro.

No período de teste de radares, foram monitoradas as velocidades de 115.208 veículos que trafegaram nas avenidas Ana Thereza Cecon Breda, na Vila Real, e Olívio Franceschini. Deste total, 4.757 veículos foram flagrados acima da velocidade permitida. Parte deles, em velocidade de até 119 km/h, segundo balanço divulgado pela Secretaria de Mobilidade Urbana.

A redução da velocidade para o tráfego de 60 km/h para 50 km/h foi implementada em nove vias da cidade: avenidas da Emancipação, Olívio Franceschini, Santana, São Francisco de Assis, Thereza Ana Cecon Breda, Brasil (Jd. Amanda), Estrada Municipal Sabina Batista de Camargo (Estrada da Granja) e ruas Augusto dos Anjos (Jd. Amanda) e Luiz Camilo de Camargo (principal rua do comércio).

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Hortolândia.