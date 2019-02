Tentativa de furto nos Correios termina com dois mortos

Dois homens morreram e quatro foram presos na madrugada desta segunda-feira (18), em Hortolândia, durante uma tentativa de furto a uma agência dos Correios. Os nomes dos mortos não foram divulgados.

Foto: Arquivo / O Liberal

Segundo a Polícia Militar, as equipes chegaram ao local por conta do alarme de um galpão vizinho à agência, que disparou por volta das 2h. O grupo já havia feito buracos em dois muros e estavam arrombando uma janela, que daria acesso ao prédio alvo.

“Fizemos um cerco à agência e, com a chegada da polícia, os indivíduos fugiram. Três pelo muro da frente, onde foram detidos, e outro foi preso ainda no interior dos Correios. Esses dois [mortos] se evadiram pela mata, entraram em confronto com a polícia e vieram a óbito”, afirmou o Major da PJ Cleotheos Sabino.

Com eles foram apreendidos uma pistola 765 e um revólver calibre 38, além de material de arrombamento. O caso será investigado pela Polícia Civil.