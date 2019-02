Tarifa do ônibus municipal de Hortolândia é reajustada

O preço da passagem do transporte coletivo municipal em Hortolândia teve os valores reajustados desde o último sábado (2). O usuário que utiliza o serviço por meio do Bilhete Único passará a pagar R$ 4,30 pela viagem, que antes tinha o valor de R$ 4,00. Para pagamento em dinheiro, a tarifa será de R$ 4,50, antes o valor era de R$4,20.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, o aumento se faz necessário para a “manutenção do equilíbrio econômico e financeiro para a prestação do serviço de trasporte coletivo urbano dos passageiros no município”.

De acordo com o Decreto nº 4.118 de 30 de janeiro de 2019, o elevado índice inflacionário no período dentro do setor de transportes, como óleo diesel, pneus e peças para manutenção, além do aumento do salário-base da categoria e demais benefícios incluídos na folha de pagamento de pessoal e além das despesas gerais e administrativas justificam a necessidade do aumento.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Hortolândia.