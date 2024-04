Takoda vai investir R$ 2 bilhões em construção e operação de data centers em Hortolândia

Primeira fase da obra, com início previsto para este ano, deve gerar cerca de 800 empregos diretos

A Takoda Data Centers vai investir R$ 2 bilhões, pelos próximos quatro anos, na construção e operação de um complexo de data centers em Hortolândia. A informação foi anunciada pela prefeitura nesta quinta-feira (4).

Os data centers funcionam como uma “base física” onde são armazenados aplicativos e dados de empresas. A demanda por esse tipo de serviço cresceu com o uso cada vez mais comum da chamada “computação em nuvem”, que permite o acesso aos mesmos softwares e informações por dispositivos diferentes, sem a necessidade de uma conexão física, por cabo.

Anúncio ocorreu no gabinete do prefeito Zezé Gomes – Foto: Prefeitura de Hortolândia/Divulgação

Segundo texto divulgado pelo Executivo, o presidente da Takoda Data Centers, Eduardo Sodero, informou que a empresa será construída pela Afonso França Engenharia em uma área de 100 mil metros quadrados.

A primeira fase prevê investimentos de R$ 700 milhões na implantação de um primeiro galpão, com dois andares. O cronograma prevê o início da construção em 2024 e a sua entrega deve ocorrer num prazo de 16 meses.

“O nosso complexo terá cerca de 80 mil metros de área construída e os trabalhos consumirão investimentos de R$ 2 bilhões ao longo de quatro anos. A primeira fase já está definida e esperamos iniciar a construção ainda neste primeiro semestre”, disse.

De acordo com Fábio Pezutto, gerente comercial da Afonso França Engenharia, a primeira fase da obra deve gerar cerca de 800 empregos diretos.

“É um investimento que vai aquecer a construção civil em Hortolândia, assim como outras cadeias do setor de serviços, proporcionando a abertura de novas vagas de forma indireta, fortalecendo a economia local”, afirmou.

Essa mesma empresa já foi responsável pela construção do data center da Odata, às margens da Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101).

“Hortolândia foi construída nos últimos 20 anos com planejamento e, agora, estamos colhendo os frutos”, comemorou o prefeito Zezé Gomes (Republicanos).

Microsoft

Duas plantas dos data centers da Microsoft também estão em construção em Hortolândia. As obras acontecem na região das Chácaras Recreio Alvorada e da Taquara Branca.

A cidade foi escolhida por conta do polo de tecnologia local, que permite a integração dos serviços. Também considerou-se a proximidade com a capital e o acesso a uma infraestrutura de telecomunicações de alta qualidade.

A Microsoft também se comprometeu a investir em programas de qualificação profissional e desenvolvimento social. No Brasil, o serviço de computação em nuvem oferecido pela Microsoft é o Azure, considerado um dos mais populares do mercado, por conta da integração com o pacote Office.