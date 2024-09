Suspeito de roubo a comércio morre após reagir a abordagem e apontar fuzil para PM em Hortolândia

Polícia apreendeu fuziu e munições em Hortolândia - Foto: Polícia Militar/Divulgação

Um homem de 39 anos, identificado como Santiago Henrique da Silva, suspeito de ter roubado um comércio em Hortolândia, foi morto na noite desta segunda-feira (9) após fugir da abordagem policial e apontar um fuzil para policiais. Outro suspeito foi preso.

Segundo informações da PM (Polícia Militar), os policiais receberam informações de que, por volta de 21h10, dois homens tinham roubado uma loja de eletrônicos na Rua Carlos Roberto de Melo, no Jardim Gabriel, e fugido em um VW Gol.

Havia também a informação de que, além dos eletrônicos roubados na loja no período da noite, um Honda Civic, também roubado no mesmo dia, mas à tarde, estaria sendo usado por outros criminosos que participaram da invasão ao comércio no São Gabriel.

Com essas informações, os policiais começaram as buscas e, na região, viram o carro dos suspeitos. Sinais luminosos e sonoros de parada foram dados, segundo a PM, mas não foram obedecidos.

Houve perseguição e em determinado momento do trajeto, na ponte da Lagoa da Fé, de acordo com a PM, o condutor do Gol parou o carro e o passageiro desembarcou com um fuzil nas mãos, apontando a arma para os policiais, que reagiram com disparos. O suspeito morreu no local e o comparsa, que dirigia o veículo, foi preso em flagrante. Nenhum policial se feriu.

Gol usado por suspeitos de roubo em Hortolândia foi baleado – Foto: Polícia Militar/Divulgação

Na ocorrência, foram apreendidos um fuzil, três carregadores e 79 munições. Na sequência, outra equipe da PM encontrou o Civic usado pelos assaltantes abandonado no Jardim Santa Clara 1. Dentro estavam diversos celulares e notebooks.